Jürgen Klopp furioso con el VAR: "¿Alguien puede explicarme eso? A veces pienso muchas cosas, es duro seguir así"

Como todo clásico, el partido entre Everton y Liverpool terminó en escándalo luego de que el VAR anulara el gol de Henderson que en tiempo de descuento le daba el triunfo al actual campeón de la Premier League.

Por eso Jürgen Klopp se vio muy molesto en el post partido por la decisión del árbitro del encuentro que le privó de llevarse la victoria.

"He visto el gol anulado al final y en la imagen vi que no estaba fuera de juego. ¿Alguien puede explicarme eso? A veces pienso muchas cosas...", aseguró Klopp.

El germano no podía más con su molestia y prosiguió contando que "en el camarín la gente estaba mirando en un laptop y les pregunto qué pasó y me dicen que miraron y no entienden por qué se cobró fuera de juego. Soy un real partidario del VAR, especialmente para cobrar buenas decisiones en el fuera de juego. Pero en la imagen que yo vi, vi que no había fuera de juego. Y di 10 entrevistas antes de esta rueda de prensa y todos me dijeron lo mismo. Eso no cambia mi animo, es duro seguir así".

Además el entrenador del Liverpool se quejó por la lesión de Virgil Van Dijk, el que sufrió una fea falta del arquero del Everton que no tuvo sanción.

"Pickford lo pateó completamente....y la situación de Virgil no es buena. Siguió jugando con dolor, porque no le gusta perderse los partidos. No sé qué tan malo es, pero no es bueno", cerró el furioso Klopp.