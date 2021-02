Liverpool se alista para reemplazar a Jurgen Klopp por el histórico Steven Gerrard

Jurgen Klopp llevó al Liverpool a ganar su primer título de Premier League luego de una extensa espera de tres décadas, con siete fechas de antelación y 23 puntos de diferencia con su escolta de aquel momento. Sin embargo, reiventarse en el éxito ha sido complejo y hoy el germano podría perder su puesto a manos del legendario Steven Gerrard.

El campeón vigente ha sufrido esta temporada como campeón defensor, y actualmente milita sexto en Inglaterra con apenas 40 puntos, fuera de competencias europeas y a 22 unidades del puntero, Manchester City.

El presente de los Reds ha hecho dudar acerca de la continuidad de Klopp en la banca del equipo, rumor que además se ha visto apoyado por el interés de la DFB (Federación Alemana de Fútbol) por fichar al germano como nuevo estratega de la selección de aquel país.

Según reveló The Mirror, la Mannschaft iría en serio a por Jurgen Klopp para suceder a Joachim Low, por lo que la directiva del Liverpool ya se puso manos a la obra para buscar al reemplazante de "The Normal One".

De acuerdo al citado medio, "el propietario del Liverpool, John W. Henry, y el presidente Tom Werner, han estado vigilando de cerca el trabajo de Steven Gerrard" en los Rangers de Escocia.

Klopp podría cambiar a los Reds por la Mannschaft.

Actualmente los Teddy Bears militan primeros en la Scottish Premier League con con 82 puntos, a 15 unidades de distancia de su escolta el Celtic -que tiene un partido menos-, por lo que la corona del torneo local parece ser un trámite.

El histórico Gerrard y su asistente Gary McAllister son los favoritos de los timoneles del Liverpool para ocupar el puesto de Jurgen Klopp en caso de que decida partir a la selección Alemana o que su rendimiento no mejore con el correr de la temporada.

Por otro lado, Joachim Low, campeón mundial con Alemania en 2014, tiene contrato vigente hasta finales de 2022 con la Mannschaft, pero su salida podría verse apresurada de lograr un mal resultado en la Eurocopa, por lo que los directivos germanos ya tienen en la mira a Klopp como eventual reemplazo.