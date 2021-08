Mohamed Salah no podrá representar a Egipto en el duelo de Eliminatorias ante Angola, luego de que Liverpool decidiera no liberarlo para la importante fecha. Por otro lado, y sin saberlo, Marcelo Bielsa y Leeds United se vieron envueltos en la polémica determinación.

Una inesperada polémica surgió en las últimas horas, luego de Liverpool manifestara abiertamente su negativa de liberar a Mohamed Salah para el duelo de su selección, Egipto, ante Angola por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ambos países africanos se enfrentarán el próximo 2 de septiembre en El Cairo, y aunque el artillero fue convocado, lamentablemente no podrá decir presente en el duelo por la segunda ronda del camino mundialista.

La escuadra de Jurgen Klopp ya informó de manera oficial la decisión a la EFA (Asociación Egipcia de Fútbol), mencionando -entre otras cosas- a Marcelo Bielsa y Leeds United como excusa.

Si Liverpool permitiera a Mohamed Salah viajar al duelo ante Angola, al regreso tendría que cumplir con la cuarentena protocolar de diez días, por lo que se vería obligado a perderse el duelo ante los Whites por la cuarta fecha de la Premier League.

Incluso si el artillero histórico viajara el mismo día después del partido con Egipto, aún así no alcanzaría a ser titular ante los de Bielsa, ya que el encuentro entre Reds y Leeds será el 12 de septiembre, misma fecha en que Salah completaría la eventual cuarentena.

El elenco de Anfield no está dispuesto a perder a uno de sus goleadores para el trascendental juego ante los del rosarino, por lo que no tardaron en informar a la EFA de su rotundo no, pidiendo disculpas de paso por negarlos de su máxima figura.

Pese a lo rígido de la determinación, lo cierto es que Liverpool y varios clubes ingleses han alzado en varias oportunidades peticiones buscando exenciones de las reglas sanitarias obligatorias para los jugadores que regresan de países de "la lista roja".

Pese al balde de agua fría que significa la ausencia de Salah para el duelo ante Angola, a menos queda el consuelo de que los de Klopp sí liberarán a Mohamed para el partido con Gabón, ya que dicho país está dentro de los "permitidos" de la lista de Reino Unido.