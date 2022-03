Paul Pogba desató una dura polémica en las últimas horas, generando gran molestia entre los hinchas de Manchester United al reconocer que no está feliz en el equipo por su presente en Premier League.

El internacional francés otorgó una sincera entrevista a Le Figaro, donde abrió su corazón en torno a la depresión que le acecha hace años. Sin embago, todas las luces se fueron hacia los dardos que lanzó a su actual equipo.

“Tengo que ser sincero, no estoy satisfecho con las últimas cinco temporadas, realmente no lo estoy. Este año ya está muerto, no volveremos a ganar nada...", lanzó el centrocampista.