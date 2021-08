Este próximo 2 de septiembre la selección chilena saldrá a enfrentarse a Brasil, en el inicio de la triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Serán unas fechas importantes donde La Roja deberá ir con todo en busca de conseguir resultados que le permitan escalar posiciones en la tabla de ubicaciones, al día de hoy, el combinado dirigido por Martín Lasarte se encuentra fuera de toda opción de clasificar, ya que, es 7° con apenas 6 unidades en igual cantidad de partidos.

Los duelos que se le avecinan al combinado nacional serán ante selecciones con gran presente en el clasificatorio como Brasil (1°), Ecuador (3°) y Colombia (5°), lo que, por otra parte, podría ser un aliciente ya que deberá competir con rivales directos en el objetivo de clasificar.

Actualmente, el último seleccionado que está clasificando de manera directa a la cita mundial es Uruguay con 8 puntos, los mismos que Colombia, quien se está quedando con el cupo al repechaje.

¿Cuántos puntos necesita Chile para entrar a la zona de clasificación?

La primera fecha de esta triple jornada enfrentará a Brasil, duelo que se jugará en el Estadio Monumental y si bien Brasil siempre es favorito, basado en el último duelo por Copa América, la Roja puede soñar con una igualdad.

Posteriormente deberá viajar a Ecuador, duelo complicado donde Chile no rescata unidades en Quito desde las Clasificatorias a Francia 98, no obstante, el presente ecuatoriano no es el mejor, vienen de caer en las dos últimas fechas FIFA y quedar eliminados en cuartos de la reciente Copa América con un registro de tres empates y tres derrotas.

Finalmente, los dirigidos por Martín Lasarte deberán viajar a Bogotá para enfrentarse a la Colombia de Reinaldo Rueda, duro seleccionado al que, sin embargo, la Roja le ha hecho grandes partidos en los últimos enfrentamientos.

En resumen, el Equipo de Todos necesita sumar al menos un triunfo y otro empate en esta triple fecha eliminatoria, esto sumado a otros resultados, permitiría a la Roja seguir en carrera a Qatar 2022.

Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol para la Copa del Mundo Qatar 2022