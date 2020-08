Último minuto: Lionel Messi pide una reunión urgente para sellar su salida de Barcelona

La decisión de Lionel Messi de dejar FC Barcelona al parecer no se echará para atrás, porque el goleador argentino insiste en dejar el equipo de toda su vida.

En los últimos minutos surgió una nueva información sobre el futuro de la Pulga, porque según dio a conocer Sport, solicitó una reunión con carácter de urgente para firmar su finiquito en el cuadro culé.

"Messi pide una reunión para negociar su salida", se titula la nota del medio catalán, donde dan a conocer la última determinación de Leo y su padre, Jorge Messi, que también es su representante.

"Leo Messi ha solicitado a sus representantes que pidan al Barça una reunión para salir bien del club y que no se genere un conflicto. Han sido más de 20 años de relación y Leo no tiene intención de que el paso de abandonar la entidad barcelonesa se convierta en una lucha contra el presidente y su Junta Directiva. El de Rosario no ha olvidado obviamente de golpe y porrazo todo lo que ha vivido en el club y el escudo está por encima de todo, incluso de una junta con la que es evidente que ha roto del todo", señala la publicación.

Los hinchas de Barcelona se manifiestan por Messi - Getty

"La decisión está tomada y ahora falta encontrar esa vía para que todas las partes implicadas no enquisten algo que entiende que no sería bueno para nadie. Está pendiente Messi ahora de la respuesta de la directiva para que se certifique esa cita con carácter inmediato", agregan.

Al parecer los días de Lionel Messi están contados en Barcelona, y Manchester City, PSG, Inter de Milán, entre otros, se frotan las manos para contratarlo.