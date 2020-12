Voto de Lionel Messi para los premios The Best revela feroz distanciamiento de Marc ter Stegen

Luego de conocerse los ganadores del premio The Best, la prensa internacional ha publicado los votos de los diferentes capitanes y entrenadores de las selecciones del mundo.

El que acaparó la atención -era que no- fue el argentino Lionel Messi, el que le hizo un guiño a ¿su futuro equipo? el PSG al votar para mejor jugador a sus atacantes Neymar Jr y Kylian Mbappé.

Por la calidad de ambos futbolistas es entendible, pero donde no hubo mucha lógica fue al momento de votar para el mejor arquero donde estaba nominado su compañero en el Barcelona, Marc Ter Stegen, sin embargo la Pulga votó sin asco por el portero del...PSG, Keylor Navas.

Messi le dio cinco puntos al oriundo de Costa Rica, le dio tres a Manuel Neuer (eterno competidor en el arco de Alemania de ter Stegen) y uno para Jan Oblak.

Segun Marca esto se debe a que "el arquero y el capitán no tendrían la mejor relación, que se ha ido erosionando por diferentes posturas en distintos temas de la actualidad del Barcelona. Vale recordar que a día de hoy, Ter Stegen no es capitán del Barcelona ya que ese lugar lo ocupan Messi, Piqué, Sergi Roberto y Busquets, algo que no cae bien en el arquero".

Despues de semejante apoyo al PSG cabe alguna duda sobre el futuro de Lionel Messi...