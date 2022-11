Seguimos viviendo el Mundial de Qatar y esta jornada es el turno de Brasil para hacer su esperado estreno. La canarinha mide fuerzas con la selección de Serbia en el arranque del grupo G y está lejos de ser un partido simple, ya que debe poner mucho ojo en la delantera plagada de figuras con las que los dirigidos por Dragan Stojkovic buscan hacerles frente.

Las figuras en el ataque de Serbia

El elenco serbio participa en su tercera Copa del Mundo y se presenta con varios atacantes que seguir.

Dušan Vlahović

De las filas de Juventus desde principios de año, Vlahović se anota con seis goles en la presente temporada, uno de penal, sumado a una asistencia en 10 apariciones.

Sergej Milinković-Savić

Adelantado en el medio campo de SS Lazio, Milinković-Savić lleva tres anotaciones y siete pases gol en el presente curso, apareciendo en 14 partidos.

Dušan Tadić

El centrocampista y delantero del Ajax registra tres tantos, uno de penal, y nueve asistencias con 14 duelos disputados.

Filip Kostić

Aunque es duda para el duelo por una dolencia en el muslo, el volante de la Juventus se presenta con una alegría y cinco pases gol a la cita planetaria.

Aleksandar Mitrović

También esperando superar una molestia, el atacante del Fulham tiene nueve goles, tres de penal, en 12 compromisos.

Luka Jović

El artillero de la Fiorentina se anota con tres goles en 14 apariciones.

Ivan Ilić

El mediocentro ofensivo del Hellas Verona no suma anotaciones en la presente temporda, pero su buen juego lo pone también en el radar. Ha enfrentado siete cotejos en la temporada.

¿Cuándo juegan Brasil vs Serbia por el Mundial de Qatar?

Brasil choca ante Serbia este jueves 24 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo G?

El duelo de Brasil vs Serbia se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 13.00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7.

Paraguay: 16:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports.

Grupo G de Qatar 2022