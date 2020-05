La exótica oferta que recibió Claudio Borghi: "Me llamaron de Panamá"

Claudio Borghi tuvo su última experiencia como entrenador en 2016, cuando estuvo en Liga de Quito, y tras ello ha explotado su faceta de comunicador, analizando partidos y el devenir del fútbol chileno.

El Bichi siempre tiene muchas historias, y contó alguna de ellas en el programa El que Calla Astorga de RedGol, donde reveló que hace unos años lo llamaron de una selección centroamericana.

"Me llamaron de Panamá, hace un largo rato atrás, pero no acepté. Si es solo dirigir no me interesa tanto, pero si es un proyecto que incluye un trabajo con inferiores, quizás sí", contó el argentino al ser consultado sobre si ha tenido opciones.

¿Le gustaría volver a dirigir a la Roja? "No, mi etapa, mi tiempo ya pasó. Algunas etapas las logré superar, otras no pude. Hubo otros entrenadores que alcanzaron los proyectos deportivos, yo no fui uno de ellos, quizás fui más un aporte humano que deportivo, pero los triunfos deportivos son los que valen".

Borghi habló de todos los temas junto a RedGol

Claudio Borghi repasó toda su carrera y no dudó en reconocer que otros lograron hitos deportivos tras su salida de la Selección, como los títulos alcanzados por Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.