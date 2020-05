Claudio Borghi y fin a la discusión: "Charles Aránguiz es maravilloso, Arturo Vidal está en otro planeta"

Claudio Borghi fue el invitado estelar del nuevo capítulo de El que Calla, Astorga de RedGol y el Bichi se dio espacio para abordar temas referentes a la selección chilena y sus ex dirigidos en la Roja.

Respecto a la comparación entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz, Borghi manifestó que “yo uso un método de planetas: Vidal está en un planeta y todos los demás, como Aránguiz, están en camino a ese planeta”.

Agregó que “lo de Charles es maravilloso… mantenerse en un medio como el alemán es buenísimo, pero Vidal es extraordinario. Ver la carrera de Medel, de Aránguiz, de Bravo, son espectaculares, pero la carrera de Vidal lo transforma en lo que todos quieren ser: un éxito profesional. Para mí Aránguiz está en camino, pero muy lejos de llegar a eso”.

Por otro lado reveló que “me llamaron de la selección dePanamá hace un largo rato atrás, pero no acepté. Si es sólo dirigir no me interesa tanto, pero si es un proyecto que incluye un trabajo con inferiores, quizás sí. ¿La selección chilena? No, mi tiempo ya pasó. Algunas etapas las logré superar, otras no pude. Hubo otros entrenadores que alcanzaron los proyectos deportivos, yo no fui uno de ellos. Quizás fui más un aporte humano que deportivo, pero los triunfos deportivos son los que valen”.

Por último se refirió puntualmente a uno de sus regalones: Mati Fernández. El Bichi aún recuerda al 14 con cariño y confía en que antes de colgar los botines puede repetir su mejor versión en Colo Colo.

Borghi dirigió a Vidal y Aránguiz en la selección chilena. Al Rey Arturo también lo tuvo en Colo Colo.

“Es mi ilusión de volver a ver esa versión extraordinaria de Matías Fernández. Tuve la suerte de dirigirlo y de ser parte de su explosión, porque recordemos que él debutó con Dabrowski. Yo no digo que tuvo una mala carrera, porque tuvo una gran carrera en el extranjero, cumplió algunas metas y quizás si alcanzó lo que él buscaba en el fútbol, que no es lo mismo lo que la gente esperaba de él. Espero que él tenga la posibilidad de reiniciarse en el fútbol y retirarse de una manera correcta de la profesión”, sentenció.