Pablo Solari tuvo una jornada de gloria después de meses más que complicados en lo personal. Este domingo el Pibe se matriculó con el agónico gol que le dio el triunfo por la cuenta mínima a River Plate frente a Newell's Old Boys en la Liga Profesional de Argentina.

El ex Colo Colo aprovechó un contragolpe letal en la última jugada del partido y decretó la victoria de los Millonarios. El extremo cortó una racha de tres meses sin anotar a nivel oficial, lo que lo llevó a emocionarse. Y no sólo por el regreso al gol, sino porque los últimos meses no han sido nada de fáciles tras la muerte de su abuela.

Tiempo atrás Pablo Solari reveló la partida de su querida familiar, la que lo sacudió fuertemente. Así por lo menos lo reconoció el propio jugar, quien tras el encuentro detalló cómo ha sido su vida desde que perdió a una de las personas más importantes de su vida.

El Pibe comenzó señalando que el gol y la victoria eran para su abuela. "Se lo dedico a ella, que seguro desde arriba me está apoyando", lanzó.

Ahí el delantero entregó su desgarradora confesión. "Estoy muy contento por la victoria y volver a marcar. En lo futbolístico no estaba tan bien porque hace un año que vengo mal por mi abuela. Hay varias cosas que los futbolistas no las hacemos ver".

"Prácticamente me crié con mi abuela, porque mis papás trabajaban mucho. Fue una pérdida importante en mi vida, pero estoy saliendo adelante", cerró.

Pablo Solari vuelve al gol y celebra un triunfo que mantiene a River Plate en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina. Ahora los Millonarios se enfocan en lo que será el duelo por Copa Libertadores este miércoles frente a Sporting Cristal, donde el Pibe espera reencontrarse con los goles a nivel internacional.

Revisa el gol de Pablo Solari para el agónico triunfo de River Plate