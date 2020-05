La cruda confesión de la leyenda argentina Hugo Orlando Gatti: "Me dijeron que me iba a morir de coronavirus"

El ex arquero de Boca Juniors Hugo Orlando Gatti vivió días duros tras contagiarse de coronavirus, aunque pudo salir adelante a sus 75 años.

El ex meta argentino contó su experiencia con la enfermedad en el programa El Chiringuito de Jugones de España, donde es panelista, dando a conocer un crudo relato.

"Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir", explicó Gatti.

Por último, Hugo Gatti comentó que "mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que fuera. Ella me besaba y yo le decía que estaba local. Lo hacía con mascarillas".