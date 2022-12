Kun Agüero sigue haciendo de las suyas en el mundo del streaming. Ahora, el retirado futbolista se agarró con un reconocido streamer español, DjMariio, en medio de una transmisión en donde además estaba Ibai Llanos, Gerard Piqué y varios nombres de Twitch.

El grupo estaba presentando la famosa Kings League, una liga de fútbol que será transmitida en la misma plataforma a partir de enero. Las cosas ya partieron tensas con el Kun, pues no se presentó en el inicio del stream y se reveló que se había salido del grupo de WhatsApp.

Cuando el Kun se unió, el grupo trató de bajar las tensiones, pero esto no terminó como esperaban. Agüero estaba molesto con DjMariio luego de que publicara la imagen de la polémica celebración de Argetina ante Países Bajos en Twitter y, con él en frente, no quiso esconder su enojo.

Apenas el Kun entró a la transmisión, el español se puso la camiseta de Argentina. Sumado a su publicación en Twitter, poco antes DjMariio había mostrado su favoritismo por Francia para la gran final de Qatar 2022. Eso, al parecer, colmó la paciencia de Agüero.

"Lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara", disparó el Kun hacia el streamer. Y así, lo que al principio parecía una broma se tornó en un tenso momento. "Si hace pelotudeces, me caliento", le dijo después.

"No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho", contestó por su lado Mario Gallardo, el hombre detrás del seudonimo DjMariio. "Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es", cerró el Kun, dejando en claro que no fue una broma para él.

