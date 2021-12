Los colores de Colo Colo se hacen sentir nuevamente en una de las grandes figuras del stream mundial y en esta ocasión fue el español DjMaRiiO a quien Gabriel Suazo le hizo llegar como regalo dos camisetas del equipo, las cuales mostró muy orgullosamente en una de sus recientes transmisiones.

"He tenido que pagar 16 euros de audanas, así que espero que el paquete merezca la pena. Mira lo que me ha llegado, la camiseta de Colo Colo, me la ha mandado Suazo. Pero esperen un momento, llegó esta firmada con los jugadores. Grande, Suazo, gracias por el detalle. Este viernes seguramente me pondré la camiseta de Colo Colo", afirmó el youtuber.

El capitán del cuadro albo le regaló una camiseta blanca con su nombre mientras que también le dio una indumentaria negra, la cual contenía las firmas de todo el plantel en la recién terminada temporada del fútbol chileno.

La popular figura del internet, además, recibió los presentes del Cacique con el uniforme de la selección chilena y se pudo ver que tenía el número 7 de Alexis Sánchez entre su colección personal.

Posteriormente a mostrar las dos camisetas de Colo Colo, hizo sus transmisión de manera acostumbrada. Le dio las gracias a Gabriel Suazo, que se ha convertido en un gran embajador albo con figuras del stream mundial.