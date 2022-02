Apenas dos meses han pasado desde que Sergio Agüero colgó los botines obligadamente debido a una grave afección cardíaca, sin embargo, en Argentina ya han comenzado a rondar rumores en torno a su posible regreso al fútbol.

El 15 de diciembre el trasandino anunció entre lágrimas su retiro de la actividad, dedicándose casi exclusivamente al streaming desde entonces. Lamentablemente su paz y su afamada buena onda se vio colapsada en las últimas horas.

A través de su canal de Twitch, el Kun abordó directamente las habladurías en torno a su retorno al balompié, mostrándose enojado con la directiva del club de sus inicios, Independiente, quienes presuntamente echaron a andar el rumor.

“Están diciendo que yo en junio, supuestamente, arrancaría a entrenar en Independiente. No sé qué. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club que por favor no hagan campaña conmigo. Posta lo digo”, lanzó.

Agüero agregó que “no hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No me molesten y no quiero que hagan campaña conmigo porque la verdad no tiene nada que ver".

"Yo no hablé con nadie del club (Independiente), con nadie. Como siempre. Y ahora lo puedo decir. Digo las cosas como son y punto: nunca hablé con nadie del club. Desde que me fui, nadie", insistió.

El Kun le puso los puntos sobre las íes a los dirigente del Rojo y cerró su mensaje con una más que clara sentencia.

"El chamuyo que no tienen mi teléfono o no me quieren molestar supuestamente... lo único que falta es que hagan campaña conmigo. No hagan campaña conmigo porque yo no molesto para nada a nadie”, cerró.