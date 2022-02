Los últimos meses en la vida de Sergio Agüero cambiaron totalmente su panorama pues a finales de octubre sufrió un arritmia cardíaca en el partido de Barcelona frente a Alavés y lo que en su momento parecía solo un susto se convirtió en el motivo que obligó a un prematuro retiro de su carrera.

Tras el emotivo anuncio en Camp Nou, el exdelantero regresó a su natal Argentina y con la situación un poco más procesada, dio detalles de lo ocurrido. "Los primeros 15 días los pasé muy mal. Se me aceleró el corazón un poquito y pensé que era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien. No podían venir a verme y yo dije, raro", dijo en una transmisión en Twitch.

"Te meten una manguerita por la ingle. Me dicen que me iban a provocar los ataques de arritmia para ver cuál era el más parecido al que me sucedió. Estaba recagado. Y el médico me dice: 'Te voy a hacer tres ataques de arritmia para que me digas cuál de esas tres es. Me pusieron chapas por el pecho y yo decía: qué estoy haciendo acá, me quieren parar el corazón'", añadió.

El surgido en Independiente siguió dando con su relato. "Me hacen el primer ataque, luego el segundo y le hago señas como que más o menos y me hace la tercera y le dije para. Esa es. Terminó todo y dije listo", puntualizó el Kun.

Agüero se refirió con gracia a su tratamiento actual. "Me pusieron un chip en el corazón. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip que si se me acelera el corazón, le salta al médico. Si siento algo, registro los síntomas y el médico me dice qué tengo que hacer", sentenció.