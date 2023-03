El Napoli es el súper líder de la Serie A y todo parece indicar que se acerca a ganar el título de la máxima categoría del fútbol de Italia sin mucho contrapeso. Uno de los futbolistas más diferenciales que tiene la escuadra que adiestra Luciano Spaletti es el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, un talentosísimo jugador de 22 años que ha aportado 10 goles y 11 asistencias en 20 cotejos ligueros.

Por cierto, el nivel del ex Rubin Kazan de Rusia tiene muy ilusionados a los directivos del cuadro napolitano, que tiene 18 puntos de ventaja sobre su escolta, el Inter de Milán, una diferencia que parece irremontable, pues restan 14 juegos para culminar la competición. La plana mayor del cuadro celeste, donde Diego Armando Maradona dejó un recuerdo imborrable, ya se imagina algún movimiento con algunas de sus estrellas.

Y el agente de Kvaratskhelia hizo una declaración que puede tomarse de diversas maneras: es un guiño a un club para que lo incluya en su lista de posibles refuerzos. También puede ser una revelación genuina de cuando el oriundo de Tbilisi era más niño.

"Tanto su padre como yo somos hinchas del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid. Si lo viera con la camiseta del Barça yo estaría feliz, pero él es madridista", dijo Mamuka Jugeli en declaraciones que difundió el periodista Fabrizio Romano a través de sus redes sociales.

No se quedó sólo con eso. "En enero estuve con el director Giuntoli y me dijo que no hay prisa para renovarle. Nosotros tampoco tenemos", aseguró el empresario en torno al contrato que Kvaratskhelia tiene con el Napoli, que vence el 30 de junio de 2027, aunque seguramente habrá una revisión para subir el salario del jugador que también defendió al Lokomotiv de Moscú en Rusia y al Dinamo Tbilisi en Georgia, su país natal.

"A Khvicha le gusta todo de Nápoles y de momento no hay nada más. Si decidimos algo, Giuntoli será el primero en saberlo. Tuvimos una conversación muy amistosa y hablamos de otros talentos de Georgia", cerró Jugeli, quien seguramente se ganó la atribución de recomendar más talentos después del arribo de uno que ha resultado trascendental para la gran campaña que los punteros de Italia han hecho en la Serie A.