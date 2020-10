Juventus vs Napoli: Día, a qué hora y dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo buscando revancha por la Serie A de Italia

Un partidazo de proporciones tendrá la Serie A de Italia este domingo 4 de octubre, cuando por la tercera fecha del Calcio se vean las caras Juventus de Cristiano Ronaldo y el Napoli, encuentro que podría tener tintes de revancha para los de Turín.

Esto porque hace unos meses el cuadro de Gennaro Gattuso derrotó a la Juve en la final de Copa Italia, dándole un golpe fuerte al equipo de Maurizio Sarri, quien terminaría siendo despedido. En lanzamientos penales los Azzurri le quitaron una copa a CR7 y aprovecharon la pausa en pandemia y la irregularidad bianconera para levantar el trofeo.

Ahora la Vecchia Signora irá por la revancha en la liga cuando choquen este domingo en el Juventus Stadium de Turín, duelo vital para que los ahora dirigidos por Andrea Pirlo no pierdan de vista la punta, luego de empatar con la Roma la fecha pasada.

Napoli, por su parte, es segundo con dos victorias en igual número de fechas, destacando que vienen de despedazar al Genoa por un marcador de 6-0. Los de Gattuso quieren volver a sorprender a Cristiano y compañía en lo que de seguro será un emocionante encuentro.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Napoli por Serie A?



Juventus vs Napoli por la liga italia se enfrentarán este domingo 4 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

Cristiano vive un 2020 de ensueño y apunta as eguir su racha goleadora contra el Napoli. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Juventus vs Napoli?

Roma vs Juventus será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:





ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Juventus vs Napoli?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Juventus vs Napoli, podrás hacerlo en ESPN Play.