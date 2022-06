El portero Andrew Redmayne se tomó las portadas luego de la definición a penales que clasificó a la selección australiana a la Copa del Mundo. El golero ingresó cuando se terminaba el alargue para poder estar en la tanda de penales, en la cual llamó la atención por sus excéntricos pasos.

Redmayne se posicionó en la línea del arco moviendo brazos y piernas para desconcentrar a los seleccionados peruanos. Y fue más que figura: tapó el penal de Álex Varela y terminó dándole a Australia el anhelado ticket a Qatar 2022.

Julio Rodríguez, preparador de arqueros y mentor de Claudio Bravo, se refirió a la definición que se vivió este lunes en Doha. En conversación con RedGol, Rodríguez resaltó la importancia de una buena preparación para una tanda de penales, ya que esta puede definir cosas importantes.

"Los penales son muy importantes. Incluso se han ganado torneos de esas formas. Ahora también hay mucha más información, uno se puede enterar de cómo son los rivales, de qué forman encaran esas situaciones, si un jugador es zurdo o derecho, si tiene tendencia a pegarla a un lado u otro. Hay que tener mucho estudio del rival. Yo también estudiaba rivales, no era que definía qué hacer al último minuto. Eso da más confianza", comentó.

Respecto a la comentada técnica del portero australiano, Rodríguez comentó no quedó para nada sorprendido, aunque no la enseñaría. "El árbitro estaba constantemente diciéndole que se parara, que no hiciera show. Ahora, él confía en eso porque puede cambiarle la opinión al pateador, porque se mueve, te baila y te hace cosas extrañas que algunos jugadores a lo mejor no están acostumbrados", analizó.

"Sí me llamó la atención que el jugador tenía muy buen alcance porque es muy alto, lógicamente eso da más posibilidades de atajar. Estos tipos tan grandes intimidan", continuó.

Rodríguez conoce a Claudio Bravo más que nadie y también se refirió a las cualidades que lo hacen resaltar como un buen atajador de penales. "Él es otra cosa. Claudio se basa más en el conocimiento del rival que en el show, mentalmente es muy fuerte y estudioso de sus rivales. Recuerdo que para una Copa América me pidió que le enviara videos de pateadores de Argentina y Colombia, por si es que llegaban a una situación en que algo se definía a penales. Y así fue", comentó.

"Él no es tanto show, te hace un doble amague y también te complica porque hay algunos jugadores que dominan al arquero y creen que va a la izquierda pero va a otro lado. Claudio marcó una linda época", concluyó.