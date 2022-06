Graham Arnold, DT de Australia, sorprendió al final del alargue del duelo entre su selección y Perú haciendo la "Gran Rambo Ramírez": cambiar al arquero para la definición a penales, tal como ocurrió con el portero de Colo Colo en la Recopa de 1992, algo inédito en esa época.

Hizo ingresar al desconocido Andrew Redmayne, que juega en el Sidney FC de su país, en demedro de Mathew Ryan, el capitán del equipo que milita en la Real Sociedad. A todas luces una apuesta arriesgada que, a la larga, le terminó pagando.

Redmayne no solamente tapó el último penal a Álex Varela, dándole el paso a los socceroos al Mundial de Qatar 2022, sino que se hizo famoso en todo el mundo por el show que montó antes de que cada ejecutante incaico disparara.

El barbón se movía sobre la línea de un lado para otro agitando sus brazos, levantando las piernas e incluso agachándose. Un ritual digno de un payaso en un circo, que descolocó al árbitro Slavko Vincic que le llamó la atención varias veces, aunque lo que hacía el meta era lícito según el reglamento.

El extravagante portero no se quiso quedar con los créditos de la clasificación. "No soy un héroe. Sólo he hecho mi papel, como todos los demás lo hicieron esta noche. Ni siquiera los 11 en el campo, fue mucho más que eso, es un trabajo de equipo", contó humildemente.

Confesó además el portero de 33 años que "el plan de entrar a parar en la tanda es algo que surgió ya desde la preselección de la convocatoria. Es una situación que podría darse y durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí, siempre lo he tenido en mente".

El DT Graham Arnold comentó sobre el arquero que "Andrew Redmayne es un muy buen parador de penaltis y queríamos jugar con el aspecto mental del rival con su entrada a parar los penaltis, para agregar un poco de incertidumbre en sus cerebros, esa fue la razón".