Carlos Lampe barre con el portero de Australia en el repechaje: "Lo primero que se me vino a la cabeza es impresentable"

El arquero boliviano y ex Huachipato, aseguró que no le pareció pertinente la forma en que Andrew Redmayne trató en todo momento de desconcentrar a los peruanos. Más allá de la victoria de Australia y su clasificación a Qatar 2022, para el portero esto "no parecía ni un baile".