El ex mundialista peruano en España 1982, Julio César Uribe, conversó con Paulo Flores y RedGol tras la derrota de los incaicos contra Australia en el repechaje, triunfo de los Socceroos por penales que deja a los del Rimac fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a la puerta.

Con un análisis certero, el limeño de 65 años consideró que Australia estudió muy bien a los pupilos de Ricardo Gareca, que nunca pudieron ponerse por delante de los oceánicos de la AFC asiática.

"No hay mucho que escarbar, Australia estuvo a la altura de lo que buscó e hizo un partido impecable a la hora de jugar y no dejar jugar. Eso Perú no lo pudo superar. Perú como equipo también estuvo a la altura, pero sin ser punzante como en partidos anteriores, lo que le había permitido jugar a la contra”, dijo el ex Sporting Cristal, Cagliari y América, entre otros.

“Hoy se ratificó que Australia nos tenía súper estudiado. Lo de Australia es un trabajo táctico excelente. No nos permitió entrar, clasificó por penales y es parte del reglamento2, complemento el otrora astro de la selección peruana.

Sobre la misma complementa: “¿me sorprendió Australia? Sí, porque supo qué hacer con la pelota y la Australia que conozco, que enfrentamos en el Mundial no sabía que hacer con la pelota. Ahora hizo lo que tenía que hacer en las dos fases, atacar de manera puntual con estructura triangulaciones, yendo por los costados, referenciándose al medio y ganando la segunda pelota, teniendo más el balón para evitar estar en peligro”.

“Todo lo que Perú estructuraba estaba tan bien estudiado que nunca le dio. Perú casi siempre estuvo de espaldas al arco y ningún momento fue profundo, en ningún momento dejó la sensación que podía anotar ese gol que te clasificaba para evitar los penales", añadió el que jugaba de mediocampista.

Respecto a la definición desde los doce pasos, Julio César Uribe sentenció tajante que “los penales son personalidad y capacidad. ¿Una lotería? No, es un disparo de precisión, como cuando ejecutas un tiro libre con una barrera, la pasas por encima con fuerza y precisión y el arquero no llega”.