Este sábado el arquero boliviano, Carlos Lampe, se lució en el empate 0-0 entre River Plate y Atlético Tucumán en el estadio Monumental de Buenos Aires por la Liga Profesional Argentina.

El ex Huachipato, quien debutaba en el equipo visitante tras su paso por Vélez Sarsfield, fue la gran figura del partido y el responsable de que su equipo se llevara un punto.

River Plate, claro dominante del encuentro, pateó 21 veces al arco del jugador altiplánico y nunca pudo vencerlo. En la primera parte tapó un remate de Esequiel Barco de gran forma, y en el complemento fue figura con una doble atajada a Elías Gómez y otra a Paradela.

Tras su gran estreno, Lampe comentó: "Estoy contento por la entrega de mis compañeros, fue una semana muy movida. Llegás y a los dos días tenés que saber 45 nombres más o menos. Felicitaciones a los chicos, hicieron un gran trabajo".

"Hay que aguantarle la intensidad a River. Este punto es valioso y ahora nos tenemos que hacer muy fuertes en casa", añadió.

También le envió un mensaje a sus compatriotas, quienes lo criticaban por no sumar minutos en extranjero: "Me mataban cuando no jugaba, vamos a ver ahora".

"Hay algo de la cabeza. Uno tiene que estar muy preparado siempre. En Vélez no me tocó jugar pero igual me entrenaba igual o mejor y no aflojaba. El momento llega y uno tiene que estar preparado y demostrar tranquilidad y solvencia", afirmó.

"Creo que me dieron una chance importante al venir acá. Tenía esa espinita de jugar partidos importantes y sentirme importante. De los dos clubes me fui muy bien con la dirigencia y con mis compañeros. Siempre traté de sumar, uno siempre tiene que ser positivo y entrenarse", finalizó.