Juárez vs Chivas de Guadalajara | Fecha, hora, cómo y dónde para en vivo a los Bravos contra las Chivas por la fecha 4 de la Liga MX

El chileno Luís Pavez espera seguir sumando minutos en su nuevo club en México. El lateral izquierdo apunta a jugar cuando su equipo, los Bravos de Juárez, enfrente a las Chivas de Guadalajara.

El ex Colo Colo llegó este año a México, donde ha tenido un lento ascenso hacia la titularidad. En la primera fecha frente a Pachuca no fue convocado, en la segunda estuvo en la banca, pero no ingresó en el duelo contra Tijuana. Su debut tuvo que esperar pero llegó contra América. A pesar de perder 2-0 Pavez sumó 12 minutos en su nuevo club al desempeñares como lateral izquierdo.

Con dos unidades en tres duelos jugados, los Bravos se encuentran en la antepenúltima posición. Su rival en esta jornada tiene en mismo puntaje en la Liga MX. Las Chivas también han tenido un lento inicio de la temporada. Ambos equipos ya están a cinco puntos del líder que es Toluca, pero solo a uno del decimosegundo lugar, que ya clasifica a los playoffs que clasifican a la liguilla.

A pesar de estar en el inicio de la temporada regular, el equipo de Pavez ya muestra señales de estar lejos de los primeros clasificados. Ambas escuadras saldrán a buscar su primera victoria del año en el Estadio Akron de las Chivas.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Juárez vs Chivas de Guadalajara?

Juárez vs Chivas de Guadalajara jugarán este sábado 30 de enero a las 22:00, hora chilena.

Los Bravos reemplazaron a los Lobos BUAP en la Liga MX el 2019. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Juárez vs Chivas?

Juárez vs Chivas no cuenta con transmisión por TV, información sujeta a ser confirmada.

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Juárez vs Chivas?

Si quieres sintonizar el duelo de Juárez vs Chivas a través de plataformas digitales, podrás hacerlo de manera gratis en Marca Claro.