Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Mientras se preparan para la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023, los albos siguen en la búsqueda de un centrodelantero que reemplace a Juan Martín Lucero tras salir arrancando del club, y entre esas opciones aparece Darío Lezcano. Que se acerca cada vez más.

El delantero paraguayo de 32 años ha tenido un gran arranque de temporada con el FC Juárez de la Liga MX y con goles y buenas presentaciones se convirtió en pieza fundamental para el director técnico Hernán Cristante. Eso sí, la suplencia del ariete en el último partido preocupó a la prensa mexicana y consultaron por su situación mientras el Cacique lo busca.

"Lezcano quiere irse"

Los Bravos cayeron 2-1 ante Chivas de Guadalajara por la cuarta fecha del Torneo de Clausura azteca, y en la conferencia de prensa post partido al estratega argentino le preguntaron por qué dejó a Lezcano en la banca y lo hizo ingresar al minuto 68. Así, aunque no entregó detalles de su nuevo destino, confirmó que el jugador quiere irse del equipo.

"Hay una realidad. Es probable que Darío, mañana, ya no esté con nosotros. Para mí fue muy complicada la semana, porque no lo estaba contemplando. Hoy me estaban diciendo que se va, él quiere irse. La gente que tengo que tomar en cuenta es la que quiere quedarse", fue la explicación con la que asume el adiós del atacante oriundo de Asunción.

Igualmente, hay que resaltar que el ex seleccionado paraguayo ha tenido un gran desempeño en la presente temporada. De los tres últimos partidos ha marcado tres goles y se convirtió en un pilar del Juárez. Por eso mismo es que Cristante lamenta tanto su partida y se resigna a que no contará más con él.

Así las cosas, en el Eterno Campeón de seguro estarán ahora mucho más atentos a cada movimiento que haga Lezcano, ya que podría estar muy cerca de transformarse en el ariete que tanto pidió Gustavo Quinteros para poder suplir la dolorosa partida de Juan Martín Lucero.