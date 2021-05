Juan Antonio Pizzi se enoja en Racing: "Hay una campaña descarada e irrespetuosa hacia nuestro trabajo"

El Racing de Juan Antonio Pizzi empató sin goles ante Sao Paulo por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en Buenos Aires y deja pasar puntos importantes que le impiden alcanzar la punta de la tabla. La igualdad vuelve a liberar los fantasmas y críticas contra el entrenador de La Academia, de quien se habla pende de un hilo en la banca.

Como el equipo de Gabriel Arias Arias y Eugenio Mena (fueron titulares contra los brasileños) además marcha sexto en la tabla de Copa de la Liga Argentina, fuera de zona de clasificación a la siguiente ronda, la prensa local y los hinchas de Racing no están muy contentos con Pizzi.

“Esto es fútbol y hay circunstancias que por ahí uno no está al alcance de advertirlas. La irregularidad no nos pasa sólo a nosotros, todos los equipos del fútbol mundial tienen partidos buenos y malos. Nosotros venimos de un proceso en el que se está cuestionando nuestra labor en apenas tres meses y medio de trabajo”, dijo el DT tras el duelo.

Agregó muy enojado que “creemos que ha habido una campaña descarada hacia nuestro trabajo, irrespetuosa hacia nuestro trabajo, que hemos sabido llevar con hidalguía y con respeto”.

¡ATENCIÓN! ¿Enojado? Juan Antonio Pizzi habló de los rumores de su salida: no te pierdas la explicación del entrenador en conferencia de prensa. pic.twitter.com/Zc5YtUJSgB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2021

“Eso no nos ha desviado de nuestros valores como cuerpo técnico. Primero, porque creemos en el grupo de trabajo y sabemos el compromiso que tienen. A partir de ahí se hacen partidos buenos y malos, y yo soy el responsable de los malos. Pero los procesos llevan su tiempo. Ojalá podamos llegar a concluir nuestro trabajo de la mejor manera el día que nos toque irnos”, complementó.

Añade que “contamos con un recambio de jugadores, pero el calendario es criminal. No se puede jugar de esta forma, con los inconvenientes que estamos teniendo en todos los países, pero fundamentalmente acá en Argentina. Pero bueno, hay que seguir insistiendo en la idea".

Por último, el ex técnico de la selección chilena sentenció que “en el mundo del fútbol suelen suceder este tipo de cosas (que se ponga en duda su continuidad). No me he desviado ni un centímetro de lo que creo. Los procesos necesitan tiempo. Cuando esos tiempos tienen la garantía de los resultados, mucho mejor. Lo que digan los medios y las redes sociales, no tengo intenciones de valorarlo".