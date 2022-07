Si en una trivia preguntan por un entrenador chileno que haya trabajado con grandes figuras del fútbol europeo, unánimemente responderemos Manuel Pellegrini. Pero hay otro representante nacional, con una carrera muy distinta a la del Ingeniero, que también cuenta con ese mérito. Es la historia de José Salomón Garcés.

Nacido en Valparaíso, se fue a Alemania a los dos años y luego a Suecia, donde echó raíces y se convirtió en entrenador profesional certificado por la UEFA, dedicado al scouting y metodología. Y de manera individual, le tocó preparar al nuevo refuerzo escandinavo del Celta, Williot Swedberg, y al guineano Amadou Diawara, hoy en la Roma.

También pasó por las series menores de Aston Villa y Chelsea y siguió el desarrollo de hombres como Nathan Aké (Manchester City), Callum Hudson-Odoi y Kurt Zouma, de quien recuerda que "su técnica no era suficientemente buena para Chelsea, pero sí para otro equipo de la Premier League, y se convirtió en ese proyecto de jugador".

La experiencia le sirvió para dar el salto a África occidental. Después de un año en el Académie Soar de Guinea, pasó al Bo Rangers de Sierra Leona. Fue campeón y clasificó a la próxima Champions League de África, en un proyecto ambicioso, como cuenta en una extensa entrevista con Redgol, la primera que concede a la prensa chilena.

Cómo es el futbolista de Sierra Leona



José Salomón, a modo de explicación, puntualiza que "el fútbol africano está categorizado en A, B y C. En A están las ligas de Marruecos, Túnez, Egipto, Sudáfrica y Congo. Después, en B están Guinea y Sierra Leona. Y en C están las menos desarrolladas, como Somalía. El Bo Rangers es de la persona mas rica de Sierra Leona, que trabaja cerca del Presidente del país y se dedica a la exportación de madera", describe el técnico chileno.

Por eso, el proyecto que encabeza el DT nacional no tiene techo. "La idea era ser campeón en cuatro o cinco años, pero llegamos al tercer año y lo logramos. Ahora queremos ser un equipo fuerte en el resto en el resto de África, tratar de clasificar siempre a la Champions League, como Al Ahly de Tunez o Wydad Casablanca de Marruecos. Son gigantes y la mente del dueño es tratar de desarrollar al equipo para que llegue a las más altas competencias".

Cómo es el futbolista sierraleonés. "Es un país interesante. De acá son los hermanos Chalobah, de Chelsea (Trevoh, Nathaniel y Paul), que los vi desde chiquititos y pidieron nacionalidad inglesa. Pero si Sierra Leona sigue trabajando en el desarrollo de su fútbol, encontrarán más Chalobah", asegura el entrenador chileno.

"El jugador de Sierra Leona se parece mucho al de Brasil o Ecuador, porque tiene mucho músculo. Los blancos del Chelsea o del Lille quieren jugadores listos, pero es difícil a los 16 o 18 años. Yo entrené a Amadou Diawara, que se demoró tres años. Bolonia lo trajo de Guineay tuvo paciencia hasta que se convirtió en un jugador de 30 o 40 millones de euros", advierte.

Qué puede aportar un técnico chileno en África



Pese a la distancia entre el fútbol europeo y el sudamericano, José Salomón cree que hay algo que no se compra en las farmacias, y menos en las del Viejo Continente. "Manuel Pellegrini y Marcelo Bielsa han sido una inspiración para mí, con relación al trabajo con una mentalidad sudaericana y una educación europea", puntualiza.

"Mi filosofía de juego es sudamericana, pero la periodización para entrenar es de Holanda. Es muy importante el carácter, como el que viene de Argentina, como la competencia que plantea Diego Simeone, la mentalidad", subraya el entrenador de origen porteño.

Y pone como ejemplo a la selección chilena para trabajar en África. "El desarrollo de Chile desde la llegada de Bielsa es por un cambio de mentalidad, y eso es lo que hemos aplicado acá. Ganamos diez partidos seguidos al final de la liga, pero los entrenamientos seguían siendo una batalla, una enorme competencia entre los jugadores", reconoce Salomón.

¿Qué se dice de Chile en Sierra Leona? "Bueno, Arsenal en Sierra Leona es un monstruo, el equipo con más hinchas. Casi toda la gente es hincha de Arsenal y después viene Chelsea. Así que saben muy bien quién es Alexis Sánchez y conocen a toda esa generación. Y por supuesto todavía se acuerdan de Iván Zamorano y Marcelo Salas", valora el DT.

Pero cuando él piensa en el fútbol chileno, el balance no es tan positivo. "No anda muy bien, sobre todo al momento de ser competitivo a nivel internacional. No es como antes, no sé qué es lo que ha cambiado, pero veo que el fútbol en Chile está en caos", sentencia el técnico de Bo Rangers. Y tiene un argumento.

"Yo conozco un entrenador de la liga turca, con el que siempre hablo de jugadores. Y me preguntó hace dos años por un defensor que actuaba en Chile, que tenía veinte años y lo encontraron con WyScout (un programa de seguimiento de jugadores en todo el mundo). Contactamos a su representante, pero quería mucha plata al tiro", lamenta.

"Quizás sea el plan para cuando se desarrolle y tenga 23 años, pero es demasiada plata. En Chile hay mucha gente que quiere mucha plata al tiro, en vez de pensar en el desarrollo a dos o tres años. Me dijo que el jugador estaba a nivel de selección. 'Lo sabemos, pero lo que pides es mayor que el nivel de la liga en que juega', respondí. Los turcos se echaron para atrás y se llevaron un paraguayo a mitad de precio", resume.

De todas formas, no le cierra la puerta a la posibilidad de trabajar en Chile. "Lo importante es el proyecto. Si viene alguien y me dice que hagamos tal cosa, le preguntaré por qué. Pero si no llegamos a una buena respuesta, ese proyecto no será para mí", advierte Salomón.

Por eso, prefiere quedarse con sus recuerdos de Chile. "Estuve entre 1990 y 1992 y fui a la semifinal de la Copa Libertadores de 1991, de Colo Colo y Boca Juniors. Me fui en un bus lleno de hinchas desde Valparaíso. Pero yo soy wanderino. Vivíamos en 2 Poniente, en Viña del Mar, fui al Sausalito y a Playa Ancha y me gustó más la pasión de Wanderers", completa.