Manuel Pellegrini tiene todo listo para comenzar su tercera campaña al mando del plantel estelar del Betis. Y el experimentado director técnico chileno, que condujo a los verdiblancos a ganar la Copa del Rey en la temporada anterior, tiene diagramada la planificación de los trabajos preparativos para afrontar La Liga y la Europa League, además del título que defenderá el elenco andaluz, donde ha recibido un sinfín de elogios por su desempeño.

Para este lunes 4 de julio quedó pactado el inicio del trabajo de pretemporada de la escuadra de Heliópolis, que confirmó el arribo del brasileño Luiz Henrique. El atacante de 21 años llegó al estadio Benito Villamarín desde el Fluminense de su país. Y tiene todo dispuesto para su primera experiencia en Europa, pues la plana mayor bética desembolsó 12 millones de euros para que eso ocurriera. Tiene interés en Dani Ceballos del Real Madrid y en Isco, quien quedó libre de la Casa Blanca.

Eso sí, el Ingeniero no podrá tener a varios de sus seleccionados, quienes se incorporarán de manera escalonada a las prácticas. Uno de esos es Claudio Bravo, quien a raíz de su tiempo de vacaciones, no comenzará la acción con el resto del plantel, según la información que entregó Estadio Deportivo.

"Pellegrini es una persona muy sincera. Va de cara y dice lo que piensa de ti en el partido: si lo has hecho bien, te lo dice; si lo has hecho mal, también. El hecho de decirme 'aquí deberías haber levantado la cabeza o haber centrado mejor' me ayuda para el próximo partido dejar unos segundos más para decidir. Todo esto lo he mejorado este año", afirmó Alex Moreno, uno de los que sí se presentará en los testeos médicos que el club realizará hasta el miércoles 6 de este mes. Willian José, el delantero brasileño que fue adquirido a la Real Sociedad luego de estar a préstamo, también dirá presente.

Claudio Bravo y varios más: los jugadores que se sumarán tarde a la pretemporada del Betis

Claudio Bravo seguirá ligado al Betis, aunque no comenzará la pretemporada el 4 de julio a raíz de sus vacaciones. Y el experimentado golero oriundo de Viluco no será el único, pues hay varios jugadores más que se integrarán algo más tarde a raíz de distintas convocatorias internacionales.

Además del chileno, el meta portugués Rui Silva también se sumará después del 4 de julio. Lo mismo hará su compatriota William Carvalho, quien además cuenta con una opción concreta de partir al Fenerbahce de Turquía a cambio de cinco millones de euros. Los argentinos Germán Pezzella y Guido Rodríguez también se sumarán unos días más tarde.

La lista no acaba ahí: el senegalés Youssouf Sabaly y el marfileño Paul Akoukou también pospondrán su arribo, mismo caso que los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, uno de los referentes que tiene la plantilla del Betis. Los españoles Rodri Sánchez y Juan Miranda, autor del penal que le dio el título de la Copa del Rey al equipo, tampoco comenzarán el día fijado por el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini.