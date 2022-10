José Mourinho saca la bandera blanca con Manuel Pellegrini y lo llena de elogios previo al Roma vs Betis: "Es un gran entrenador"

El partido de la jornada de Europa League es, sin duda, el que se dará en el mítico estadio Olímpico en donde la Roma recibirá a Real Betis. Un nuevo capítulo de enfrentamientos entre José Mourinho y Manuel Pellegrini, dos técnicos de amplio recorrido pero también con capítulos picantes entre sí.

En tiempos en el que el lusitano era de dar declaraciones polémicas le pegó al chileno por irse a Málaga luego de Real Madrid mientras que lo sustituía en la escuadra merengue. Si bien ese episodio aún sigue generando polémica, The Special One sacó la bandera blanca en su más reciente conferencia de prensa.

De hecho, llovieron elogios para el club andaluz por parte del portugués. "La dificultad que tenemos es jugar contra un equipo de calidad, con una identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia. Tienen una filosofía propia que se ve en el modo que juega. Son un equipo que ha ganado y eso es algo que no es fácil si no eres de los tres mejores en España", afirmó.

El ex Chelsea y Manchester United confía en sacar ventaja de su condición de local. "Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Va a ser un 11 contra 11 más 60 mil. El Benito Villamarín es un estadio fantástico que apoya a su equipo, pero yo me fio del mío, de mi banquillo y de los mil aficionados", apuntó.

Regresó a los elogios al conjunto que dirige Pellegrini y la dificultad que le representa. "El Betis es un equipo con una gran cantidad de soluciones. Si juega Iglesias o William José, Canales o Fekir, Canales y Fekir... no lo sé. Como Pellegrini no me dirá lo que va a hacer, yo tampoco".

Mou, además, puede convertirse en el técnico con más victorias en competencias europeas. "No es un estímulo para mí. Estoy orgulloso de las 106 que llevo y cuando llegue la 107 lo estaré también. Estaré siempre orgulloso de mi carrera. Cuando la finalice pensaré en esto. En este momento me interesa la próxima, siempre la próxima. Y la próxima es mañana, de nivel alto".