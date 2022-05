El entrenador argentino se jugará este fin de semana la posibilidad de ir a la Champions League de forma directa o mediante la fase clasificatoria con el Olympique de Marsella, claro que aún no se sabe si estará en la banca la próxima temporada. Sampaoli le exige a la directiva invertir para ser protagonistas y no actores secundarios.

El Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli cierra la temporada de la Ligue 1 2021-22 este sábado como local contra Estrasburgo, por la fecha 38 del fútbol galo en el estadio Orange Vélodrome. El OM necesita volver al triunfo tras la derrota contra Rennes con la próxima Champions League en la mira.

De hecho, el Marsella marcha tercero en la tabla con 68 puntos, mismas unidades que el Mónaco de Guillermo Maripán (segundo con 68). Hoy el equipo de Sampaoli obtiene boletos a la fase previa de la Champions, pero el objetivo es cerrar como subcampeón para ir directamente al máximo torneo de clubes de Europa.

Sampaoli tiene contrato con el OM hasta junio de 2023, pero su permanencia está en duda y él mismo entrenador no ayuda, dejando claro que aún no decide qué pasará con su futuro. Al DT le preocupa clasificar a la Champions y que la directiva no se tome el desafío de forma seria.

“¿Si estoy seguro de que me quedo la próxima temporada? No lo sé, estoy pensando en el objetivo que tenemos por delante. ¿Queremos la Champions por dinero o para ser competitivos? Es importante saber por qué quieres estar ahí, tienes que ser claro, sincero, eso es lo más importante, por qué nos fijamos este objetivo”, dijo Sampaoli en rueda de prensa previa al duelo contra Estrasburgo.

El DT agrega: “establecer si existirá la posibilidad de crear o no un equipo de nivel para la Champions, porque para estar cuatro o seis partidos… Entonces se decidirá el proyecto en base a eso, los recursos de acuerdo a las capacidades del club”.

Incluso Sampaoli fue más allá: “si sólo jugamos a pasar desapercibidos no tiene sentido. Los críticos siempre estarán ahí. Tenemos que tener muy claro lo que queremos. Si el objetivo es más económico, trae una presión extra que no es necesaria, eso pasó durante la última campaña (eliminados de la fase de grupos con 3 puntos)”.

Es que en Francia ya no es un misterio que Sampaoli le exige inversión a sus jefes cada vez que puede, eso en paralelo a que el mismo presidente del club, Pablo Longoria, respaldó al adiestrador argentino y hasta hay conversaciones por una posible extensión de contrato.