Jordi Mestre: "Ya es tarde para pactar con Lionel Messi. Debe pagar la cláusula"

Sigue la teleserie por la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona, luego de que la Liga emitiera un comunicado que establece la existencia de una clásula en el contrato del argentino con el equipo azulgrana que ordena el pago de una importante suma de dinero si es que el volante deja el Barça.

Los abogados del volante siguen insistiendo en que esto no corresponde y apuntan a una salida negociada, algo que descarta Jordi Mestre, ex vicepresidente del club culé.

"No me consta que Messi se pueda liberar sin pagar la cláusula. No tiene sentido firmar un contrato con un jugador y que marche cuando le dé la gana. Los contratos deben cumplirse y lo firman ambas partes", aseguró en conversación con RAC1.

El ex directivo apunta directamente al comportamiento de Messi y la forma en que comunicó sus deseos de partir.

"Creo que si se hubiera hablado en persona, se habría llegado a un acuerdo. A mí me gustaría que hubiera un pacto, esta situación no beneficia a nadie, pero ya es tarde para pactar", expresó.

Agregando que "si quiere irse, debe pagar. El club lo tiene muy claro. Con Neymar, el PSG pagó la cláusula".