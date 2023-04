Joaquín no imagina el Betis sin Claudio Bravo: "Es un futbolista que nos da vida cada día"

Claudio Bravo se convirtió este jueves 13 de abril recién pasado en el señor de las cuatro décadas y celebró su cumpleaños número 40. Esto le trajo un sinfín de mensajes para saludarlo y elogiar su increíble carrera, y uno de esos vino desde un referente del Real Betis y del fútbol español: Joaquín.

El histórico mediocampista del elenco verdiblanco sacó la voz al respecto del importantísimo rol que cumple el legendario portero de la generación dorada de la selección chilena en el plantel que dirige Manuel Pellegrini, y por eso mismo confiesa que sus deseos son que el oriundo de Viluco siga en la institución.

"Da pena pensar que pueda terminar en otro equipo"

Joaquín habló con TNT Sports sobre el futuro del capitán de la Roja en el conjunto heliopolitano, y reconoció sin problemas que "nos gustaría que siga, da pena pensar que pueda terminar en otro equipo, porque acá lo sentimos como uno más. Es un futbolista que nos da vida cada día y que tenerlo dentro de nuestro vestuario es algo muy importante".

Tras eso, el ex Fiorentina, Málaga y Valencia resalta que Bravo "es un futbolista importante y todos ven que es un tipo con personalidad, que va más allá. Dentro del vestuario es uno más y no alza la voz por no jugar, trabaja y se siente uno más. Eso la gente lo acoge bien, porque entrena tanto que genera orgullo".

"Es un tipo con mucha personalidad, que no se asusta ante nada. Opina, habla y cuando debe retar, lo hace. Conmigo habla mucho, con Manuel (Pellegrini) también, es importante, aunque juegue más o menos tiempo", agrega el volante de 41 años.

Para cerrar Joaquín se refiere a la falta de minutos que han tenido tanto Bravo como él en esta temporada. "Es difícil de gestionar, uno entrena siempre para jugar y ese afán de poder entrenar y sentirme futbolista me lleva a querer estar dentro de la cancha. Con Manuel tengo mucha bronca, en la buena onda, por no dejarme jugar. Le meto presión, pero es en buen rollo", concluyó.