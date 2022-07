Joaquín, pronto a cumplir 41 años, renovó este miércoles su contrato con el Real Betis por un año más, por lo que jugará su temporada 23 como profesional.

El veterano jugador no fue habitualmente titular en la campaña pasada, pero sí fue un actor importante en el éxito del equipo, jugando en Liga, Copa y Europa League.

En una entrevista con Marca, el ex seleccionado español dice que aún no decide si se retirará a fin de año y que tiene muchas expectativas con el club. Asimismo, se refirió a la gran relación que tiene con Manuel Pellegrini.

Sobre la nueva temporada que enfrentará, señaló: "Quién me lo iba a decir a mí... Cuando uno empieza en esto no se puede imaginar que va a estar hasta los 41 años jugando. Son 600 partidos en Primera, estoy a 22 de coger a Zubizarreta. Yo no juego por los números, juego por estar feliz porque cuando lo deje lo voy a echar de menos. Lo primordial es disfrutar, y si consigo ser el jugador con más partidos, pues será importante".

Dice que en la temporada pasada fue de más a menos: "Sí, más o menos, jugué más partidos de titular en Europa League que en Liga, pero en la segunda vuelta participé más en Liga que es donde estaba intentando coger protagonismo. Son casi 30 partidos que son números importantes para esta etapa de mi carrera".

Reconoce que estuvo cerca de retirarse el año pasada: "Sí, sobre todo en la primera vuelta, donde tengo menos participación, sobre todo en Liga. A mí me rondaba por la cabeza que iba a ser mi último año, que tenía ya no 100% decidido, pero sí que podía ser. Y en la primera vuelta se me pasó muchas veces por la cabeza anunciar que me retiraba del fútbol. Pero aguanté un poco el tirón y en la segunda vuelta tuve más protagonismo, me sentí más importante y mira cómo terminamos. Sobre todo siendo revulsivo, que nunca me ha gustado esa palabra, el míster contaba más conmigo y mira cómo terminamos".

Joaquín valora mucho la relación que tiene con el chileno Pellegrini: "En ese transcurso de temporada, he tenido varias charlas con el porque no me sentía a gusto, le decía que creía que estaba para algo más, sobre todo en Liga. Y él me daba sus argumentos, yo le daba los míos, pero con charla, con diálogo, tenemos mucha confianza, sabemos cómo somos, y afortunadamente con el esfuerzo y el trabajo he tenido mi recompensa".

Cree que incluso podría alargar su carrera una temporada más: "Me da miedo decirte nada. No digo nada... En mi cabeza está que sea el último año ya, creo que ya está bien. Es verdad que después, cuando hablo con mucha gente y comparto opiniones, con exfutbolistas y compañeros, lo primero que me dicen es 'Joaquín, ¿tú estás bien? ¿Te duele algo? Pues tira, porque el día que lo dejes...'. Otro día es que estés con dolores, que te levantes desganado, es la señal de que se acabó. Pero cuando se me ve feliz, se me ve importante en el vestuario, el míster tira de mí... Y eso es fundamental y está intacto por ahora".

El ex Fiorentina vislumbra una temporada difícil: "Va a ser exigente. Bonito, ya lo tuvimos el año pasado, sabíamos que sería exigente pero que podía ser bonito. Ganar un título es lo más importante. Lo hemos disfrutado, lo hemos soñado muchas veces, lo hemos hecho realidad y era hora. Es nuestro momento, creo que es nuestro momento, los béticos lo saben y nosotros también. Bonito y exigente, tres competiciones, estar en Europa, que el nombre del Betis lo tengan como cierto favorito es muy bonito".

"Hemos buscado el equilibrio, el estatus de estar entre los cinco primeros, y ahora hay que mantenerse y de ahí para arriba. Va a ser un año aún más exigente, pero el equipo está preparado y consciente de que hay que competir. Estamos preparados, es muy pronto, pero el equipo con dos años a las órdenes de Manuel rueda solo y sabe cómo hay que competir y cuándo", finalizó.