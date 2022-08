Jean Meneses y la patrulla chilena en Toluca con Claudio Baeza y Valber Huerta: "Me han ayudado muchísimo"

Jean Meneses está viviendo en dulce presente con el Toluca. Luego de haber dejado el León, donde compartió con Víctor Dávila, el chileno llegó hace cuatro meses para reforzar a los Diablos Rojos. Y el elenco cargado de chilenos ya marcha punteros en el Torneo de Apertura de la Liga MX.

En conversación con los Diablos Rojos TV, el chileno habló en extenso de sus sensaciones en Toluca. El atacante formado en San Luis de Quillota aseguró que Claudio Baeza y Valber Huerta fueron parte de su motivación para llegar al equipo y que han sido fundamentales para su adaptación.

"Conocía a Nacho (Ambriz) y su cuerpo técnico, el tipo de juego que él tiene que a mí me gusta mucho. Eso me motivó. También que estaba Claudio y Valber, que me hablaron muy bien del club", señaló.

"Ellos me han ayudado muchísimo en la adaptación a la ciudad. Eso uno siempre lo va a agradecer, ayuda bastante y hace todo más fácil de vivir en una ciudad que uno no conoce", agregó.

Para Meneses y compañía, el objetivo está en mantener el buen inicio de temporada, en el que solo ha perdido un partido, y seguir fuerte entre los cuatro primeros puestos que luego accederán a la liguilla para el título.

"Cuando me llamó, lo primero que me dijo Nacho es que quería un equipo para salir campeón. Eso te motiva: que desde el primer momento que te hablen te nombren salir campeón, que te lo recalquen todos los días y que te lo hagan trabajar en cancha. Eso te inspira para salir a ganar todos los fines de semana", aseguró Meneses.

A nivel personal, el delantero nacional quiere estar entre los nombres que han hecho historia en Toluca. "Es muy lindo que chilenos como Fabián Estay y Héctor Mancilla hayan hecho historia en este club y estén grabados en este estadio. Eso es para lo que uno viene, para ganar un lugar ahí y estar en la historia", afirmó.

"Es difícil pero haré todo lo posible por estar ahí. Quiero ganar títulos y estar en la historia, dejar el nombre de mi país bien puesto aquí", complementó.

También, mantenerse a nivel para una futura nominación a la selección nacional. "Lamentablemente a Chile no le toca ir a esta Copa del Mundo, pero los amistosos siguen, habrá Copa América y también el próximo Mundial. Uno tiene que estar preparado para cualquier convocatoria y lo que decida el técnico, uno siempre apuesta a estar en la selección y hay que estar a la altura", cerró.