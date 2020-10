James Rodríguez viene a Chile con el ánimo por las nubes: Figura del Everton y canción propia

Cuando Carlo Ancelotti lo llamó por teléfono para proponerle ir al Everton, James Rodríguez no lo pensó dos veces y decidió dejar España para jugar en la competitiva Premier League.

Pese a que el ídolo colombiano fue incluso criticado por Faustino Asprilla por ir a un club de linaje menor, hoy su realidad es diametralmente opuesta a lo que vivía en el Real Madrid.

James es el cerebro de un equipo que tiene números perfectos en la serie de honor de Inglaterra, y a punta de goles y asistencias ya se ganó a la exigente hinchada de los Toffees.

Tanto es lo que genera el cafetalero, que la hinchada del Everton le ha creado una canción en su honor que si bien es cierto no puede ser cantada en el Goodison Park, si es furor en los bares donde los fanáticos ven los partidos.

“When I was young I heard stories of Dixie dean. The trinity and the magical 80's team. Now we’re singing this song for a lad we call the best, wearing our crest, and his name is James Rodriguez”, dice la canción.

En español, la traducción sería más o menos así: “Cuando era joven escuché historias de Dixie Dean. La Trinidad y el equipo mágico de los 80s. Ahora cantamos esta canción para el chico a quien llamamos el mejor, vistiendo nuestro escudo, y su nombre es James Rodríguez”.

James vive un momento soñado y con esas ganas se incorporará a la selección de Colombia que enfrentará a Chile en Santiago, en partido válido por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.