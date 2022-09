Iván Zamorano se refirió al presente de su recordado ex club, el Inter de Milán. Y también tuvo palabras para la pasada temporada de la Serie A, donde Alexis Sánchez y Arturo Vidal no pudieron defender el Scudetto ante el AC Milan.

Iván Zamorano todavía sigue de cerca la actualidad del Inter de Milán. El ex goleador no se olvida de sus cinco años con la camiseta nerazzurri y ahora conversó con DAZN sobre las últimas temporadas de su recordado ex club.

Bam Bam tuvo palabras sobre la pasada Serie A, en la que Alexis Sánchez y Arturo Vidal no pudieron alcanzar la gloria y defender el Scudetto ante el AC Milan. Para el chileno, el título pasó más por un traspié del Inter que por total mérito de su rival.

"El Scudetto del año pasado me parece que lo perdió el Inter más que lo que ganó el Milan. Demasiados errores de los nerazzurri. El Milan sigue teniendo un buen equipo, pero creo que la temporada pasada la perdió el Inter", aseguró.

Sobre la actualidad del elenco que comanda Simone Inzaghi, Zamorano lamentó que el Inter haya comenzado la temporada con una derrota en el Derby della Madonnina y sufrido un difícil comienzo ante Bayern Munich en la Champions League.

"Todos esperábamos que la temporada hubiese empezado mejor, pero así es Inter. Aún falta un esfuerzo para llegar a la mejor condición física", comentó.

"Las derrotas en el derby y contra el Bayern le hicieron harto daño al equipo, pero esperemos seguir ganando y tener una mejor temporada", cerró.