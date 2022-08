Iván Morales no lo está pasando nada de bien en su aventura con el Cruz Azul. El sábado recién pasado, la Máquina Cementera sufrió una verdadera paliza por parte del América, recibió una goleada por 7-0 y quedó como uno de los colistas de la Liga MX, lo que tiene furiosos a los hinchas.

El cuadro azteca ha realizado una campaña muy lejos de lo esperado y en 10 partidos jugados, acumula apenas 8 puntos. Dos triunfos, dos empates y seis derrotas terminaron por sacar a Diego Aguirre de la banca del club, aunque eso no ha calmado los ánimos.

Este lunes y luego del entrenamiento, los hinchas del Cruz Azul esperaron al plantel a las afueras para encararlos. Ahí, lamentablemente, Iván Morales fue uno de los más afectados al dar la cara y recibir la ira de los fanáticos.

El ex artillero de Colo Colo se retiraba en su auto cuando se detuvo a conversar con la prensa que lo esperaba. Hasta el lugar se acercaron algunos para encararlo por el mal momento que está atravesando el equipo.

"Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto. Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan", dijo el chileno.

De hecho, Iván Morales reconoció que entiende la molestia de los hinchas, ya que le tocó algo similar con Colo Colo hace dos años. "Ya lo pasé. Lo viví. Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro".

En el penúltimo lugar, las opciones de entrar en los play-off se aleja cada vez más. "Sé que Cruz Azul es un club gigante, no puede estar donde está. Nosotros lo vamos a dar vuelta, vamos a entrar a liguilla, a repechaje y poner el club donde corresponde", reconoció el goleador.

"Como van los resultados, no nos da. Pero la vamos a pelear. Yo cuando estoy dentro, doy la vida", agregó Iván Morales, que luego sería cuestionado por su aporte en las redes con apenas un gol. "He jugado dos partidos de titular", se excusó.

"Rómpete la madre, sino regrésate a tu país, cabrón", se alcanzó a escuchar de parte de un fanático a lo lejos. Y es que cuando el momento es delicado, algunos se esconden para tratar de insultar. En este caso y pese a no sumar los minutos que quisiera, el chileno por lo menos se atrevió a dar la cara.

Revisa el tenso momento de Iván Morales con los hinchas del Cruz Azul

Así fue el momento en que los hinchas del Cruz Azul encararon a Iván Morales tras la goleada del América al Cruz Azul.