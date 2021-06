Ítalo Díaz revela el gran miedo de su hijo Paulo: "Volvió a Argentina y tiene un poco de temor por los exámenes que le hacen hoy, por los resultados"

Una de las grandes bajas de la selección chilena en la última jornada de eliminatorias sudamericanas y también para la Copa América que disputa la Roja en Brasil, es la del defensa de River Plate, Paulo Díaz.

Justo en el mejor momento del formado en Palestino, se contagió de coronavirus junto a varios compañeros del cuadro millonario luego de viajar a Colombia por Copa Libertadores. Lamentablemente el jugador nacional no ha podido volver a entrenar por complicaciones y Redgol conversó al respecto con su padre, el ex jugador, Ítalo Díaz

“Paulo volvió a Argentina y tiene un poco de temor por los exámenes que le hacen hoy, por los resultados”, asegura el también otrora seleccionado nacional.

Paulo Díaz era un indiscutido en el equipo de Marcelo Gallardo hasta el momento de su contagio (Getty Images)

Agregando que “se tiene que hacer los exámenes hoy porque viaja a Orlando para hacer la pretemporada”.

Ítalo nos cuenta que el zaguero estuvo en nuestro país, y eso lo ayudó mucho.

“Paulito está bien de ánimo. Lo que pasa es que él estuvo en Chile unos días, y el haber estad acá con su mamá y hermanas, con sus amigos, siempre cambia el ánimo”, confiesa.

Adicionando que “le pregunté cómo se sentía y me decía que al principio se sentía extraño como si algo no andaba bien y ahora ya por lo menos le han dado sólo puntadas y no como al principio, creo que eso tiene un poco de temor, por los exámenes que le hagan”.

Sobre las versiones que llegaron desde Argentina y el miedo que tenían en el equipo que dirige Marcelo Gallardo que a raíz de las secuelas del coronavirus, Paulo Díaz no podría volver a jugar, Ítalo lo descarta. “Allá lo mismo que le dio a Paulo, le dio a dos jugadores, no de River y tuvieron reposo un mes, les hicieron exámenes y ya volvieron a jugar”, aclara.

El padre de Paulo, para el final cuenta que “sentía algunas puntadas, nada grave, pero cuando uno le da algo así, queda en la mente como que va a pasar algo”.