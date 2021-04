Higuaín saca pecho: "No lo dudo, fui el futbolista que mejor se entendió con Messi y Cristiano"

Gonzalo Higuaín fue uno de los mejores centrodelanteros del fútbol europeo en la década pasada y los números lo avalan. El Pipa brilló en grandes clubes como el Real Madrid, Napoli, Juventus, entre otros, y se hizo un nombre en el Viejo Continente.

Sin embargo, también es uno de los futbolistas más criticados y más ninguneado en las redes sociales por sus fallos en partidos decisivos con Argentina. Es por esto que ahora, el Pipa juega los últimos años de su carrera alejado de Europa, en el Inter Miami de la MLS.

Eso sí, en una entrevista con La Nación, Higuaín saca pecho de su trayectoria y afirmó que nadie se entendió mejor con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi. El problema no es de ellos, el problema es tuyo. Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos".

"Ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el 100% en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos", añadió el argentino.

El Pipa compartió con CR7 en dos clubes: el Real Madrid y la Juventus. Juntos ganaron varios títulos locales en España e Italia, y formaron una de las grandes duplas de Europa. Por su parte, también jugó con la Pulga por años en la selección argentina, disputando finales de Copa América y la final del Mundial de Brasil 2014.

Lionel Messi y Gonzalo Higuaín en la Copa América Centenario

Para cerrar, Higuaín señaló que "yo nunca me creí mejor que nadie, nunca. Pero no me creí peor que nadie, nunca tampoco. Y eso, creo, me llevó a ser el que fui. Nunca creerte superior porque ese es el peor pensamiento".

"Pero tampoco creerte el peor, porque eso te va a rescatar de las malas. Yo por todos los clubes que pasé y jugué puedo volver a entrar. A todos. A mí siempre me importó más que me recuerden por haber sido una buena persona que por los títulos que pude haber ganado", cerró.