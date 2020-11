Gonzalo Higuaín compara la carrera de un futbolista con una botella de refresco: “Cuando uno ya no sirve lo pisan y lo tiran”

Gonzalo Higuaín ha tenido una carrera exitosa en el fútbol, pues tuvo pasos en clubes importantes del mundo: River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan y Chelsea, sumando 14 títulos colectivos y ocho galardones individuales.

En ese sentido, en la última parte de su carrera profesional tomó la decisión de alejarse de la alta competencia para aventurarse en el Inter Miami, por la Major League Soccer (MLS), y “volver a ser feliz jugando al fútbol”.

Por lo mismo, sus palabras en entrevista con ESPN sorprendieron, pues realizó una particular analogía de cómo es la carrera de un futbolista al compararla con una botella de refresco desechable.

El delantero dijo estar "feliz" jugando en la MLS. (FOTO: Getty)

“Yo pienso que el jugador es como una botella de refresco: se van sirviendo y cuando se termina, lo aplastan, lo pisan y lo tiran. Yo lo veo así, cuando no servimos más, somos descartables y eso duele, pero yo lo entendí y lo sufrí menos”, partió comentando.

Al ser consultado si se refería a su experiencia personal y, en particular por su salida de la Vecchia Signora, expresó que: “No, no hablo de mí, hablo en general. Te exprimen a morir y por eso me quería salir de esa burbuja. Acá apenas voy empezando, pero es un cambio muy grande, de liga, de exposición mediática, pero me gusta”.

Recordemos que el delantero argentino abandonó la Serie A tras las críticas por su bajo rendimiento y su estado físico en la Juventus, además de que Andrea Pirlo no lo tenía considerado para su proyecto deportivo.