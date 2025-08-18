Maxi Falcón se transformó en uno de los grandes referentes de Colo Colo, por lo que su sorpresiva salida en la temporada 2025 dejó un duro golpe en el corazón de los hinchas albos.

El pasado fin de semana se disputó el Superclásico entre Universidad Católica y Colo Colo, donde los albos sufrieron una dura derrota frente a la UC y quedaron lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

Ante la compleja crisis, varios hinchas exigieron cambios profundos en el plantel, recordando con nostalgia a Falcón y clamando por su regreso al Monumental.

¿Falcón quiere volver a Colo Colo?

En una caja de preguntas de Instagram, Florencia Pouso, esposa de Maxi Falcón, actual jugador del Inter de Miami, fue consultada por esta posibilidad y si estaría dentro de los planes del “Peluca”.

Ante esto, Florencia escribió de forma categórica: “Uno siempre quiere volver al lugar donde fue feliz“, junto con una imagen del futbolista con la camiseta alba.

La historia de Falcón con Colo Colo

El jugador uruguayo llegó al equipo en la temporada 2020 y se quedó hasta comienzos del 2025 en donde se fue en medio de una polémica tras declararse en rebeldía y no presentarse a la pretemporada, lo que causó la molestia de los hinchas.

Tras esto, el jugador se despidió de Colo Colo en donde disputó 158 partidos y se marchó a la MLS en donde integra el Inter Miami.

En una entrevista con TNT Sports hace algunos meses, Falcón comentó: “A mí me da pena el tema de la gente, me hubiese gustado de otra manera, me duele porque yo no quería que pase eso porque yo me considero un hincha más del club”.

“Quiero que la gente me entienda que es un sueño para mí y la decisión que tomé fue incorrecta (ausentarse de la pretemporada) y no me queda más que pedir disculpas“.