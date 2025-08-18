Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Actualidad

Filtran que Maxi Falcón quiere volver a Colo Colo: “Al lugar donde fue feliz”

Una sorprendente información se reveló sobre el exjugador de los albos que actualmente milita en el Inter Miami.

Por Andrea Petersen

El ex jugador de Colo Colo dio importante declaración sobre su futuro.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl ex jugador de Colo Colo dio importante declaración sobre su futuro.

Maxi Falcón se transformó en uno de los grandes referentes de Colo Colo, por lo que su sorpresiva salida en la temporada 2025 dejó un duro golpe en el corazón de los hinchas albos.

El pasado fin de semana se disputó el Superclásico entre Universidad Católica y Colo Colo, donde los albos sufrieron una dura derrota frente a la UC y quedaron lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

Ante la compleja crisis, varios hinchas exigieron cambios profundos en el plantel, recordando con nostalgia a Falcón y clamando por su regreso al Monumental.

¿Falcón quiere volver a Colo Colo?

En una caja de preguntas de Instagram, Florencia Pouso, esposa de Maxi Falcón, actual jugador del Inter de Miami, fue consultada por esta posibilidad y si estaría dentro de los planes del “Peluca”.

Ante esto, Florencia escribió de forma categórica: “Uno siempre quiere volver al lugar donde fue feliz“, junto con una imagen del futbolista con la camiseta alba.

Publicidad
La linda sorpresa familiar que anuncia Maximiliano Falcón y que alegra a los hinchas de Colo Colo

ver también

La linda sorpresa familiar que anuncia Maximiliano Falcón y que alegra a los hinchas de Colo Colo

La historia de Falcón con Colo Colo

El jugador uruguayo llegó al equipo en la temporada 2020 y se quedó hasta comienzos del 2025 en donde se fue en medio de una polémica tras declararse en rebeldía y no presentarse a la pretemporada, lo que causó la molestia de los hinchas.

Tras esto, el jugador se despidió de Colo Colo en donde disputó 158 partidos y se marchó a la MLS en donde integra el Inter Miami.

En una entrevista con TNT Sports hace algunos meses, Falcón comentó: “A mí me da pena el tema de la gente, me hubiese gustado de otra manera, me duele porque yo no quería que pase eso porque yo me considero un hincha más del club”.

Publicidad

“Quiero que la gente me entienda que es un sueño para mí y la decisión que tomé fue incorrecta (ausentarse de la pretemporada) y no me queda más que pedir disculpas“.

Lee también
Tras Inter Miami vs Palmeiras: Así van las llaves de octavos de final
Mundial de Clubes

Tras Inter Miami vs Palmeiras: Así van las llaves de octavos de final

Este es el sueldo de Mauricio Isla y Maxi Falcón
Chile

Este es el sueldo de Mauricio Isla y Maxi Falcón

La desconocida que le pegó Falcón a sus compañeros de Colo Colo
Colo Colo

La desconocida que le pegó Falcón a sus compañeros de Colo Colo

Los tres candidatos que tiene Concepción para ser su nuevo DT
Chile

Los tres candidatos que tiene Concepción para ser su nuevo DT

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo