Inter de Milán vs Bologna | Cómo, cuándo y dónde ver el encuentro entre Alexis Sánchez y Arturo Vidal frente a Gary Medel por la Serie A

Este sábado comienza la 10° jornada de la Serie A de Italia, uno de los partidos que mayor interés genera en nosotros, será el que animará el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal frente al Bologna de Gary Medel a eso de las 16:45 horas de Chile en el Giuseppe Meazza.



La temporada del Inter al menos en lo que se refiere a torneo local ha sido aceptable, se encuentran 2° en la zona alta de la tabla, sin embargo, están a cinco puntos del líder que es su eterno rival el AC Milán, por esto el elenco dirigido por Antonio Conte deberá salir con todo este sábado para quedarse con los tres puntos que permitan al menos momentáneamente cortar la diferencia con el exclusivo puntero del Calcio. El elenco de Alexis Sánchez y Arturo Vidal vienen de vencer entre semana al Monchengladbach por 3-2 en la 5° fecha de la Champions League.



Su rival el Bologna en esta temporada ha tenido un difícil comienzo, se ubican actualmente en la zona media de la tabla general (10°), han conseguido cuatro triunfos y cinco derrotas en los nueve duelos disputados hasta el momento, una victoria en este encuentro los pondría expectante en la zona de torneos europeos. En la última fecha de la Serie A el conjunto de Medel logró su segunda victoria consecutiva, esta vez frente al Crotone por 1-0.



Para este encuentro se espera que Arturo Vidal vuelva al once titular del Inter tras no poder jugar en la Champions por su expulsión ante el Real Madrid, además Alexis Sánchez y su buen desempeño en el último tiempo le podría significar que también ingrese desde el arranque, Gary Medel tras lograr recuperarse de una lesión que lo dejó marginado algunas fechas sería alternativa para este duelo.

En el último duelo entre ambos clubes el Bologna se llevó el triunfo por 2-1 frente al Inter. (Foto: Getty)



Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Bologna?

Inter de Milán vs Bologna juegan este sábado 5 de diciembre a las 16:45 hrs de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Bologna?



Inter de Milán vs Bologna será transmitido por ESPN y RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Inter de Milán vs Bologna?



Si buscas un link para ver en vivo Inter de Milán vs Bologna podrás hacerlo en ESPN Play, además de la app Fanatiz.