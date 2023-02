"Hay cosas que no entiendo": Iker Casillas se queda muy enojado tras los premios The Best

Los premios The Best se robaron las miradas del mundo entero este lunes 27 de febrero recién pasado, y aunque los chilenos nos quedamos con las ganas de ver a la histórica Christiane Endler levantar su segundo galardón también hubo varios otros nombres que llamaron la atención. Eso sí, Iker Casillas se unió al grupo de los que quedaron molestos con los resultados.

Lionel Messi superó a Kylian Mbappé y Karim Benzema como el mejor jugador de la temporada 2022, y con eso ganó su segundo trofeo de la premiación de la FIFA, mientras que Emiliano Martínez venció a Thibaut Courtois y a Yassine Bounou para ser el mejor arquero. ¿El mejor DT? Lionel Scaloni por sobre Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Y Casillas enfureció.

"Hay cosas que no entiendo"

La ceremonia del ente rector del fútbol mundial para premiar a los más destacados de la temporada, que se celebra en París, dejó un sinfín de reacciones. Algunos llenaron de elogios a los representantes argentinos, que tras ganar el Mundial de Qatar se adjudicaron los premios más destacados, y otros sencillamente mostraron su descontento, como Iker Casillas.

El arquero campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España no se quedó ajeno a los resultados de los diversos galardones que estaban en juego, y por eso mismo no encontró nada mejor que tomar el teléfono, abrir Twitter y dejar un enigmático mensaje que, obviamente, generó una tremenda polémica.

"Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol...", fue el breve pero potente mensaje de Casillas en la red social del pajarito. ¿Qué pasó? Quizás no le gustó que Messi lo recibiera, o en su condición de arquero no le pareció que Martínez fuera galardonado, tal vez no le pareció la premiación al chofer de la Scaloneta, lo cierto es que no quedó feliz.

Algunos cibernautas saltaron rápidamente a apoyarlo, pero lo cierto es que la gran mayoría lo atacó por su mensaje. Eso sí, hubo uno que le pegó un verdadero golpe a su memoria cuando a él le tocó votar en su momento como jugador profesional.

"En 2011, año en que el Barça arrasó con La Liga y Champions y Messi se salió con 59 goles, tú votaste a OZIL por delante de Leo y a VILLAS BOAS por delante de Guardiola. Tápate, hijo, a ver si va a tener razón tu presidente en aquello de que eres un monigote", le lanzó el tuitero.