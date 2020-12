Hope Solo espera que Endler gane el premio The Best de la FIFA: "Alguien tan especial como ella no aparece muy a menudo en el fútbol"

Christiane Endler vive un gran momento en el fútbol; puntera en el Championnat de France de Football Féminin junto al PSG y nuevamente nominada como mejor portera en los premios The Best, galardón que la leyenda estadounidense Hope Solo espera que quede en manos de la chilena.

Tras su nominación inicial, el paso viernes la FIFA informó que Tiane quedó entre las tres finalistas para obtener el reconocimiento a mejor arquera, junto a Sarah Bouhaddi, guardametas del Lyon y Alyssa Naeher, actual guardavallas de los Chicago Red Stars.

Hope Solo, campeona mundial en 2015 y medallista olímpica de oro en el 2008 y 2012, conversó en exclusiva con El Mercurio, donde reveló su favoritismo por Endler para ganar el premio The Best a la mejor arquera:

"Endler es la mejor arquera del mundo en la actualidad. Cuando miro a las arqueras no sólo analizo su habilidad para detener disparos, lo que Endler hace de forma excelente, sino que también su capacidad para hacer creer a sus compañeras que pueden conseguir cosas importantes", comentó la estadounidense.

Además, la leyenda del arco gringo agregó que Tiane "es una verdadera líder en su equipo y en su selección. Organiza muy bien a su defensa. Su juego aéreo es incomparable y sabe leer muy bien lo que pasa en el áerea. En el uno contra uno es por lejos la mejor del mundo".

Eso sí Hope Solo tiene claro que los tremendo méritos deportivos de la chilena no son lo único que pesa a la hora de darle el premio a la mejor guardametas, pero fue explícita en decir que espera que las cosas extra futbolísticas no jueguen un papel en la elección.

"Los resultados que pudo haber tenido con el PSG o con su selección pueden influir en la elección, pero no deberían quitarle merecimiento. La clase y nivel que tiene es inigualable. Respeto a todas las arqueras nominadas, pero alguien tan especial como Endler no aparece muy a menudo en el fútbol, y realmente espero que los poderes fácticos y la política no se interpongan esta vez en el camino y Endler reciba este premio que claramente merece", reflexionó la estadounidense.