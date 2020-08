Campeona mundial Hope Solo defiende a Tiane Endler de las críticas tras fallar un penal

Christiane Endler recibió una ola de críticas tras su desempeño en la final de la Copa de Francia junto al PSG, pero Hope Solo, leyenda del arco estadounidense, salió en defensa de la chilena.

Este domingo Tiane pasó de heroína a villana tras detener un penal y luego fallar otro, perdiendo la final de la Copa de Francia ante Olympique de Lyon, algo que no pareciera afectar la percepción de Solo de la portera de La Roja.

A través de Twitter, la campeona mundial en 2015 y medallista olímpica de oro en el 2008 y 2012 llenó de elogios a Endler.

Por su parte, Christiane decició no echarse a morir por el resultado adverso y aclaró que si tuviera que realizar nuevamente el tiro desde los doce pasos, lo haría sin dudarlo.

"Si me preguntan porque juego fútbol es por eso, por vivir momentos como este, nada me mueve así, jugando me siento viva. Volvería a patear mil veces más ese penal y me duele haberlo perdido, pero espero con ansias la revancha y lo mejor de todo es que sé que luego va a llegar, porque el fútbol siempre te las da", reflexionó la chilena.