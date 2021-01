Hope Solo revela dura experiencia en la selección de Estados Unidos: “Era un club de chicas malas, blancas y ricas”

Hope Solo, campeona mundial en 2015 y medallista olímpica de oro en el 2008 y 2012, desclasificó oscuros episodios de sus inicios como jugadora de la selección femenina de Estados Unidos.

La leyenda del arco gringo y fiel admiradora y defensora de Christiane Endler conversó en extenso con el podcast The Players de la BBC, donde relató lo compleja que fue su inserción al combinado femenil del país norteamericano:

“La gente no fue amable con nosotras, no fue acogedora, no te invitaban a sentarte a la mesa. Fue difícil crecer en la selección nacional para mí en el aspecto social”, comentó Solo.

Además, la portera no tuvo reparos en detallar la clase de futbolistas que integraban la selección femenina de Estados Unidos por esos años:

“La mayoría de las jugadoras provienen de familias blancas ricas. Esa es la cultura de la selección nacional femenina. Es una cultura blanca muy privilegiada”, lanzó la legendaria guardametas.

Pese a lo duro que fue para Hope Solo y su compañera Carli lloyd lograr aceptación en el equipo, ellas decidieron romper ese patrón negativo y hacer las cosas más fáciles para las siguiente generaciones.

Solo tuvo problemas para ser aceptada en el combinado de USA.

“Recuerdo que Carli Lloyd y yo siempre hablábamos de eso y decíamos ‘Tenemos que cambiar esta cultura’. Ella y yo fuimos muy acogedoras, no éramos matonas. Fuimos muy amables con las niñas que venían”, aseguró Solo.

La portera cerró agregando: “les digo a estas jugadoras jóvenes, ‘ahora lo tienen un poco más fácil’. Es un ambiente mucho más acogedor para ellas. Antes, luchabas con garras. Pero eso es lo que hizo grande al equipo durante tantos años. No fue fácil“.