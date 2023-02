Cruz Azul atraviesa un presente espantoso, luego de sumar apenas un punto en los primeros cinco partidos de la liga mexicana. Eso le costó el puesto al entrenador de Iván Morales, Raúl Gutiérrez, por lo que la Máquina Cementera busca su reemplazante para enmendar el rumbo.

Un nombre que aparece con fuerza es el de Hugo Sánchez, histórico goleador de la selección azteca y del Real Madrid. Las conversaciones comenzaron y se muestra feliz de poder tomar este desafío, tras 10 años sin dirigir a ningún equipo.

"Ahora que mis hijas ya están en la universidad, me dieron el visto bueno para ser director técnico nuevamente, así que estoy ilusionado. Indudablemente me han llegado ofertas, agradezco al Cruz Azul que me haya invitado", comentó en ESPN.

Luego detalló que hace algún tiempo "tuve una reunión con Víctor Velázquez (presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul) y con Óscar Pérez (director deportivo). Fue una entrevista muy interesante. Estoy agradecido con ellos, ese interés no fue solamente de hace dos años. Ahora vamos a ver si se da porque soy uno de los candidatos para poder dirigir al Cruz Azul y estoy listo, ya sea para dirigir a Cruz Azul o cualquier equipo mexicano. Y no sólo mexicano, puede ser de Europa, Estados Unidos", se candidateó.

Agregó que "soy uno de los candidatos, no sé cuántos ni quiénes sean. Tuve una charla y saben ya cuál es mi idea, los planes de trabajo, saben perfectamente cómo soy y cómo visualizó la situación de cara a lo que es Cruz Azul y la directiva decidirá. Si no soy yo, le deseo toda la suerte del mundo a Cruz Azul y les agradezco el interés por mí. Si soy el elegido, ahí estaré dispuesto a entregar y hacer mi labor correspondiente".

Sobre lo que puede ayudar a jugadores como Morales, comentó que "lo que deseo y quiero es que recobren la confianza en cuanto a la calidad y el talento que tienen, ahora mismo hay una cierta desconfianza y falta de motivación. Cuando se está en un equipo grande hay que reaccionar y actuar como un ganador. La mentalidad siempre es ganar y ganar títulos, eso es lo que expresé".