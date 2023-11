Hugo Sánchez exige una "demanda extradeportiva" para el ex Everton Denil Maldonado

Hugo Sánchez estuvo muy atento a la polémica victoria de México ante Honduras en un partido donde el ex Everton Denil Maldonado terminó expulsado. Corrían los 115′ del alargue cuando el zaguero central cometió una fuerte infracción en contra de César Huerta.

Tuvo por objetivo cortar un ataque del Tri, aunque estuvo muy cerca de provocarle una grave lesión al “7”. Por supuesto que el juez del encuentro, el salvadoreño Iván Barton, le sacó la tarjeta roja directa al jugador de 26 años. Y el otrora goleador del Real Madrid exigió literalmente un castigo ejemplar.

Lo hizo en el panel del programa Fútbol Picante que transmite ESPN. “Prefiero denunciar deportivamente y púbicamente al jugador Denil Maldonado. Es una entrada criminal”, apuntó Sánchez. Fue la misma definición que le dieron a la fortísima infracción en TUDN, señal que emitió el encuentro de los cuartos de final en la CONCACAF Nations League.

“No sólo debe haber una sanción deportiva. También una demanda extradeportiva porque eso es una entrada criminal deportiva”, manifestó también el octavo goleador histórico de la selección mexicana. El reproche de Hugol estuvo lejos de terminar ahí. También cuestionó la intencionalidad del golpe, que perfectamente pudo significar una fractura al volante de los Pumas de la UNAM.

Hugo Sánchez reprocha con dureza al ex Everton Denil Maldonado

Hugo Sánchez prosiguió con su reclamo contra el foul del ex Everton Denil Maldonado, un zaguero central que milita en Los Ángeles FC de Estados Unidos. “Él pudo haber fracturado con esa entrada criminal, no se vale. Entre compañeros no se vale”, aseguró el otrora ariete del Atlético Madrid.

Por fortuna para César Huerta, no sufrió ninguna lesión y pudo terminar el partido. Es más, fue quien marcó el penal definitivo en el 4-2 que México les propinó a los Catrachos en la tanda. De todas formas, la escuadra adiestrada por Reinaldo Rueda tendrá otra chance en marzo.

Jugará el repechaje frente a Costa Rica en Estados Unidos. Y por supuesto que no tendrá al suspendido Denil Maldonado. Tampoco a Joseph Rosales ni a Anthony Lozano, centrodelantero que milita en el Getafe de España.

¿Cuántos partidos jugó Denil Maldonado en Everton?

Denil Maldonado jugó 21 partidos para Everton de Viña del Mar en la temporada 2020: 19 fueron en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Chile. Anotó un gol (a Ñublense) y recibió tres tarjetas amarillas. Hoy milita en Los Ángeles FC de la Major League Soccer en Estados Unidos.

