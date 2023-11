Rueda estalla por la polémica derrota de Honduras ante México: reclama foul contra un ex Everton

Reinaldo Rueda quedó muy molesto tras la polémica derrota de Honduras frente a México. El ex DT de la Roja estuvo a punto de hacer historia una vez más junto con los Catrachos, a quienes dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero el Tri tuvo la última palabra en el décimo minuto de tiempo agregado.

Fue entonces que apareció Edson Álvarez, espigado centrocampista del West Ham United de Inglaterra. Con el gol del polifuncional futbolista de 26 años, el cuadro azteca igualó la serie frente a los hondureños. El capitán mexicano hizo un remate rasante desde el piso para desatar el carnaval.

Luego del 2-0, hubo una definición a penales que terminó con la victoria de México. Ese 4-2 en la tanda le permitió al equipo de Jaime Lozano pasar a las semifinales de la CONCACAF Nations League. Además obtuvo un boleto a la próxima edición de la Copa América.

Por supuesto que Honduras quedó muy disconforme con el trabajo del árbitro del partido: Iván Barton, de El Salvador, quien recibió fuertes críticas de Triple R. “Hay que hacer una evaluación para el bien de todos: Concacaf, del futuro y la salud del fútbol. Por la transparencia. Los medios de comunicación cumplen un rol importante”, marcó Reinaldo Rueda, visiblemente afectado por el desenlace.

Fiel a su estilo educado, sin salirse de sus casillas, les dejó un mensaje a los comunicadores del país vencedor. “Incluso los mismos periodistas mexicanos de gran trayectoria podrán evaluar lo que pasó y dar sus conceptos”, añadió el DT colombiano. Se refería, entre otras cosas, al tiempo extra y a una infracción que sufrió un ex zaguero central de Everton de Viña del Mar.

Rueda reclama por la eliminación de Honduras ante México: ¡pide un foul contra un ex Everton de Viña del Mar!

Reinaldo Rueda utilizó a Denil Maldonado en la formación con la que Honduras desafió a México en el Estadio Azteca. El “2” del cuadro centroamericano fue expulsado en el minuto 115, a cinco minutos del final en el alargue. Pero el DT nacido en Cali alegó por la acción que terminó en el gol que estiró la definición.

“Dos o tres situaciones antes se dio ese foul contra Denil Maldonado. Dos o tres situaciones previas al gol de Edson que empató la serie”, apuntó el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional de Medellín. Apuntaba a una falta que dejó prácticamente sin camiseta al zaguero de 25 años.

El VAR no intervino. Y el ex DT de la Roja y Colombia mostró resignación ante el escenario dado. “Hubo situaciones que se le manifestaron al juez en su momento, pero esa es la situación que se dio. No hay nada que hacer”, sentenció Rueda. Razón tenía, pues la eliminación de sus pupilos ya estaba zanjada.

¿Cuántos partidos jugó Denil Maldonado en Everton?

Denil Maldonado jugó 21 partidos para Everton de Viña del Mar en la temporada 2020: 19 fueron en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Chile. Anotó un gol (a Ñublense) y recibió tres tarjetas amarillas. Hoy milita en Los Ángeles FC de la Major League Soccer en Estados Unidos.

