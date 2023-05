Borussia Dortmunddejó escapar increíblemente el título de la Bundesliga. Los amarillos debían ganar por cualquier marcador para alzar el trofeo en la máxima categoría del fútbol alemán. Pero igualaron 2-2 ante el Mainz. El triunfo del Bayern Múnich hizo campeón al Gigante de Bavaria. Después de ese trago amargo, la acción en el mercado de fichajes comenzó para el subcampeón.

Según la información que entregó el periodista italiano Fabrizio Romano, el cuadro que hace de local en el Signal Iduna Park tiene avanzadas dos incorporaciones para afrontar la campaña venidera.

Uno es mexicano y milita en el Ajax de Países Bajos. Su nombre es Edson Álvarez, tiene 25 años y actúa como volante central, aunque también puede oficiar de zaguero. “Podría dejar el club pronto, pues Borussia Dortmund presionará para ficharlo en los próximos días”, escribió el reportero, una eminencia en el mercado de fichajes.

Borussia Dortmund ficha al argelino Remy Bensebaini

Pero ese movimiento no es el único que se amasa en la dirección deportiva del BVB. También está prácticamente confirmado el arribo de un lateral izquierdo de vocación ofensiva que juega hace cuatro temporadas en la Bundesliga de Alemania. Específicamente en el Borussia Mönchengladbach. No, no es el clásico de la ciudad de Borussia

Se trata de Remy Bensebaini, carrilero zurdo de 28 años que será refuerzo del equipo adiestrado por Edin Terzic para la campaña 2023-2024. “Completó los exámenes médicos y firmó los documentos. Será anunciado pronto”, informó Fabrizio Romano, siempre certero en el mercado de traspasos. El argelino paliará la baja de una figura del club.

Raphaël Guerreiro le dice adiós al Borussia Dortmund

Raphaël Guerreiro apareció contra el Mainz para darle aire a un sueño imposible. El lateral izquierdo portugués encontró una pelota en la frontal del área y la golpeó tan fuerte como pudo para desatar un festejo que no valió nada. Fue el 2-2 con el que le dijeron adiós al título de la Bundesliga.

“Decidió irse del club como agente libre. Ya se lo contó a sus compañeros y al club. Estará disponible desde junio. El Atlético Madrid no es el único interesado”, reportó Romano respecto del futbolista de la selección de Portugal. Tiene 29 años y también jugó en el Lorient de Francia, su país natal.